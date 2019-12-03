Усик - Чисора: Уайт раскритиковал украинца

Александр Усик был раскритикован Диллианом Уайтом / УНИАН

Диллиан Уайт выразил критику в адрес украинца Александра Усика. По его словам, у Дерека Чисоры есть шанс в поединке.

"У Дерека есть шанс в бою с Усиком. Чисора учится на своих поражениях. Усик, наверное, считает, что благодаря своим движениям в ринге сумеет выиграть. Но с Чисорой тяжело", - цитирует Уайта Sky Sports.

Он добавил, что у украинца нет мощного удара.

"Усик, конечно, классный боксер, который отлично двигается, но мощного удара у него нет. У меня есть такой удар, и мне было тяжело сдерживать Чисору до тех пор, пока не удалось нанести решающий удар", - заявил Диллиан.

Ранее промоутер Эдди Хирн назвал предварительную дату боя Усик - Чисора. Поединок должен состояться 8 февраля следующего года. 22 февраля зрителей ожидает реванш Уайлдер - Фьюри, на кону которого стоит пояс журнала The Ring.