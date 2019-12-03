Лионель Месси обвиняется в мошенничестве / Sports Illustrated

Лионель Месси и его окружение вновь обвиняется в отмывании денег, мошенничестве и прочих экономических нарушениях закона.

Как сообщает ABC.es, испанская судья Мария Тардон возобновила уголовное дело против фонда нападающего Барселоны и хочет допросить аргентинского осведомителя Федерико Реттори. Он работал в фонде с 2012 по 2015 годы.

Ранее против компании Месси уже возбуждали уголовное дело в Аргентине и Испании. В Латинской Америке футболист ушел от ответственности, в Испании также закрыли производство из-за недостаточной базы доказательств.

Компанию обвиняют в направлении денег не на благотворительность, о которых она сама заявляла, а на другие направления и счета. Сообщается, что фонд получил около 10 млн евро за последние годы.

НКО заключал договоры с зарубежными компаниями, чтобы освободиться от уплаты налогов, поскольку благотворительные компании не подлежат налогообложению.

Напомним, 2 декабря Лионель Месси получил свой шестой в карьере "Золотой мяч".