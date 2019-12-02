Лионель Месси получил "Золотой мяч-2019" / Reuters

Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча". Церемония прошла в Париже, так как выдает награду издание France Football.

Это уже 6-й "Золотой мяч" аргентинца. В голосовании он опередил таких гигантов, как Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду (последний не присутствовал на церемонии и в это время получил награду лучшему игроку Серии А сезона 2018/19).

В этом сезоне Барселона стала чемпионом Испании и добралась до полуфинала Лиги чемпионов, где фантастическим образом уступила Ливерпулю.

В сезоне 2019\20 "блаугранас" уже обеспечили себе выход в 1\8 финала самого престижного клубного турнира Европы, опередив Боруссию Д и миланский Интер. Именно с "нерадзурри" подопечные Эрнесто Вальверде сыграют в заключительном 6 туре группового этапа. 18 декабря Барсу ожидает перенесенное Эль Класико против Реала.