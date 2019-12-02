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Роналду не будет присутствовать на вручении "Золотого мяча-2019"

2 декабря 2019, 17:53

5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду пропустит церемонию и будет получать приз лучшему игроку Серии А в Милане.

Роналду
Роналду не будет присутствовать на вручении "Золотого мяча" / Reuters

Криштиану Роналду не приедет в Париж на церемонию вручения "Золотого мяча", сообщает Sport Mediaset. Церемония состоится сегодня, 2 декабря, в 21:30 по киевскому времени.

Португальская звезда Ювентуса в это время, скорее всего, будет присутствовать на вручении приза лучшему игроку Серии А, которое состоится в Милане практически одновременно с церемонией Ballon D'Or.

Известно, что именно Роналду получит приз лучшему игроку чемпионата Италии сезона 2018/19. Ювентус вместе с нападающим 8-й год подряд выиграл национальное первенство.

Ранее окружение португальца опровергло информацию о тайной свадьбе Роналду и Джорджины Родригес в Марокко. Пара поженится только после завершения карьеры игрока.

В 14 туре Серии А Ювентус сенсационно дома не смог обыграть Сассуоло и потерял первую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед Интер.

Криштиану Роналду Ювентус Серия А Золотой мяч
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