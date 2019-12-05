Морозюк забил фантастический гол в матче Кубка Турции

Николай Морозюк забил невероятный гол за Ризеспор / World Cup

Николай Морозюк забил потрясающий гол за Ризеспор в первом матче 1/16 финала Кубка Турции против Самсунспора.

Украинец хотел сделать подачу в штрафную с дальней дистанции, но вместо этого мяч закрутился прямиков в ворота соперника. Таким образом, болельщики в Ризе стали свидетелями настоящего шедевра.

Сейчас в матче между этими командами уже 3:1 в пользу хозяев. Напомним, Артем Кравец голом принес победу Кайсериспору в поединке против Манисы (3:2).

Морозюк выступает за Ризеспор с прошлой зимы. Летом защитник подписал полноценный контракт с турецкой командой. Ранее украинец похвастался эффектной татуировкой на руке.

Также в Турции выступает бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев, который защищает цвета Бурсаспора из второго дивизиона.