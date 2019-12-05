Морозюк забил фантастический гол в матче Кубка Турции

Защитник Ризеспора Николай Морозюк стал автором шедеврального гола в ворота Самсунспора.
Николай Морозюк забил потрясающий гол за Ризеспор в первом матче 1/16 финала Кубка Турции против Самсунспора.
Украинец хотел сделать подачу в штрафную с дальней дистанции, но вместо этого мяч закрутился прямиков в ворота соперника. Таким образом, болельщики в Ризе стали свидетелями настоящего шедевра.
Сейчас в матче между этими командами уже 3:1 в пользу хозяев. Напомним, Артем Кравец голом принес победу Кайсериспору в поединке против Манисы (3:2).
Морозюк выступает за Ризеспор с прошлой зимы. Летом защитник подписал полноценный контракт с турецкой командой. Ранее украинец похвастался эффектной татуировкой на руке.
Также в Турции выступает бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев, который защищает цвета Бурсаспора из второго дивизиона.
GOL!⚽️18' Moroziuk— Fotomaç (@fotomac) December 5, 2019
Çaykur Rizespor 1 - 0 Yılport Samsunspor pic.twitter.com/vVexww8xcE