"Mafia Niko": Морозюк продемонстрировал новое тату и получил сравнение с мафией

Николай Морозюк сделал новое тату и получил ряд комментариев от болельщиков / fcdynamo.kiev.ua

Николай Морозюк в своем Инстаграм похвастался новой татуировкой, которую он сделал на левой руке.

Футболиста тут же начали троллить в комментариях, сравнивая его с гангстером и с мафиози.

Ризеспор после 11 туров находится на 10 строчке в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 14 очков.

Напомним, киевское Динамо получило суровое наказание от УАФ за проявления расизма со стороны ультрас в матче 14 тура УПЛ против Шахтера.

Пользователь emirkurt153 в шутку написал: "Mafia Niko".

kovalskii527 посоветовал Николаю поинтересоваться, что корона означает на зоне.

Бывший футболист Динамо Георги Пеев также оставил свой комментарий, написав: "Gangsta Paradise"

alper_erguven, в свою очередь, назвал Морозюка "королем".