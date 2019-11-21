"Mafia Niko": Морозюк продемонстрировал новое тату и получил сравнение с мафией

Защитник турецкого Ризеспора Николай Морозюк сделал тату на руке, вызвав бурную реакцию болельщиков.
Николай Морозюк в своем Инстаграм похвастался новой татуировкой, которую он сделал на левой руке.
Футболиста тут же начали троллить в комментариях, сравнивая его с гангстером и с мафиози.
Ризеспор после 11 туров находится на 10 строчке в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 14 очков.
Напомним, киевское Динамо получило суровое наказание от УАФ за проявления расизма со стороны ультрас в матче 14 тура УПЛ против Шахтера.
Пользователь emirkurt153 в шутку написал: "Mafia Niko".
kovalskii527 посоветовал Николаю поинтересоваться, что корона означает на зоне.
Бывший футболист Динамо Георги Пеев также оставил свой комментарий, написав: "Gangsta Paradise"
alper_erguven, в свою очередь, назвал Морозюка "королем".