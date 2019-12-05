"Черная пятница": итальянское издание попало в расистский скандал из-за своего заголовка - 2 клуба уже объявили бойкот журналистам

Рома и Милан объявили бойкот итальянскому изданию из-за скандального заголовка / CCO Public Domain

Издание Corrierre dello Sport использовало термин "Черная пятница" к матчу Интер - Рома, но его сразу же обвинили в расизме. Официальный сайт римлян опубликовал заявление от своего имени и имени Милана по этому поводу.

"Мы верим, что игроки, клубы, болельщики и СМИ должны объединиться в борьбе против расизма в футболе. Все мы несем ответственность за слова, которые выбираем, и сообщения, которые отправляем", - говорится в сообщении.

Также "волки" заявили, что вместе с Миланом будут бойкотировать журналистов издания до конца года.

"В качестве ответа на заголовок "Черная пятница", который был сегодня опубликован газетой Corriere dello Sport, Рома и Милан решили запретить журналистам издания посещать тренировки команд до конца года. Кроме того, наши игроки не будут общаться с представителями Corriere dello Sport в течение этого периода", - добавили в пресс-службе Ромы.

Читайте такжеШевченко растрогал Тайсона на церемонии "Футбольные звезды Украины"

Однако представители клуба подчеркнули, что знают об антирасистском характере заголовка.

"Оба клуба знают, что статья с заголовком "Черная пятница" на самом деле имела антирасистский посыл. Только по этой причине мы объявили бан изданию до января. Мы по-прежнему полностью привержены борьбе с расизмом", - говорится в заявлении клубов.

Матч Интер - Рома состоится 6 декабря в 21:30 по киевскому времени.