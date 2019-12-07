Полные разгромы: УПЛ - видеообзоры матчей субботы

Александрия / ФК Александрия

Суббота, 7 декабря, подарила нам сразу 2 матча 17 тура УПЛ. Александрия на своем поле разобралась с Ворсклой, а Колос на своем поле не оставил шансов СК Днепр-1.

Александрия - Ворскла - 3:0

Голы: Запорожан, 59 (пен.), Ковалец, 75, 85

Предупреждения: Пашаев, 17, Лучкевич, 54 - Васин, 48, Коломоец, 62, Артур, 67, Ндиайе, 84, Очигава, 89

Александрия на своем поле принимала аутсайдера - полтавскую Ворсклу. После безголевого первого тайма началось избиение гостей. Сначала хозяева заработали спорный пенальти, который реализовал Запорожан, позже дублем отличился Кирилл Ковалец. Сначала он поразил ворота команды Юрия Максимова ударом в правый от себя угол после эффектного паса Валерия Лучкевича, а затем забил парашютом ударом головой. Как итог, разгромная победа Александрии.

Колос - СК Днепр-1 - 4:0

Голы: Вильхьяльмссон, 14 (пен.), 53, Ильин, 57, Смирный, 78

Предупреждения: Волынец, 50, Милько, 60, Смирный, 66 - Шаповал, 74, Вакулко, 89

Удаление: Коркишко (СК Днепр-1) - 40

Колос на Оболонь-Арене встречался с СК Днепр-1. Уже в первом тайме гости остались в меньшинстве - две желтых карточки получил полузащитник Дмитрий Коркишко. Перед этим исландский форвард Арни Вильхьяльмссон реализовал 11-метровый. После перерыва нападающий вновь поразил ворота днепрян, а Олег Ильин и арендованный у Динамо Евгений Смирный довели поединок до разгрома.