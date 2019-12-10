Манчестер Юнайтед отправит скаутов на матч УПЛ - журналист

Манчестер Юнайтед пришлет скаутов на матч УПЛ / ФК Манчестер Юнайтед

Поединок 18 тура УПЛ СК Днепр-1 - Александрия пройдет в присутствии скаутов Манчестер Юнайтед.

Об этом сообщил ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE. Манкунианцы подали запрос на 5 билетов. Письмо получил СК Днепр-1, так как является хозяином встречи. Какие именно футболисты заинтересовали "красных дьяволов", пока неизвестно.

Напомним, в матче 15 тура АПЛ Манчестер Юнайтел обыграл на выезде Манчестер Сити со счетом 2:0 и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка. "Горожане" остаются третьими с 23 пунктами. Лидирует Ливерпуль, у которого 46 очков.

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СК Днепр-1 занимает восьмую позицию в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков, Александрия пятая с 30 пунктами. Лидирует донецкий Шахтер, у которого 47 очков. Динамо четвертое с 33 очками.