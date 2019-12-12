Полиция спасала голого мужчину перед матчем Лиги чемпионов - ужасная драка в Париже

Ультрас ПСЖ и Галатасарая устроили драку перед матчем ЛЧ / L'Equipe

Фанаты ПСЖ и Галатасарая подрались перед поединком 6 тура группового раунда Лиги чемпионов, а полиция спасала абсолютно голого мужчину.

Как сообщает Le Parisien, из 1500 турецких фанатов, приехавших в Париж, около 100 собрались на развязке Сен-Клу для потасовки с ультрас хозяев. Однако полиция оперативно изолировала гостей и применяла слезоточивый газ.

После этого они заметили полностью раздетого и избитого мужчину.

Сам матч ПСЖ - Галатасарай завершился уничтожением чемпиона Турции со счетом 5:0. Парижане заняли первую строчку и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, а гости завершили групповой турнир четвертыми и остались без евровесны.

Напомним, стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер дома разгромно проиграл Аталанте и отправился в Лигу Европы.