Полиция спасала голого мужчину перед матчем Лиги чемпионов - ужасная драка в Париже

Фанаты ПСЖ и Галатасарая устроили драку перед матчем 6 тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фанаты ПСЖ и Галатасарая подрались перед поединком 6 тура группового раунда Лиги чемпионов, а полиция спасала абсолютно голого мужчину.
Как сообщает Le Parisien, из 1500 турецких фанатов, приехавших в Париж, около 100 собрались на развязке Сен-Клу для потасовки с ультрас хозяев. Однако полиция оперативно изолировала гостей и применяла слезоточивый газ.
После этого они заметили полностью раздетого и избитого мужчину.
Сам матч ПСЖ - Галатасарай завершился уничтожением чемпиона Турции со счетом 5:0. Парижане заняли первую строчку и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, а гости завершили групповой турнир четвертыми и остались без евровесны.
Напомним, стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер дома разгромно проиграл Аталанте и отправился в Лигу Европы.
Paris is a mess as Galatasaray and PSG ultra fans continue to skirmish with the police in the middle. (?@gsstatistictr) pic.twitter.com/dBMcwfgFUn— Get French Football News (@GFFN) December 11, 2019