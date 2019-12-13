"Если приезжают пообсирать, пусть вообще не приезжают": динамовец жестко ответил на свист трибун

Георгий Цитаишвили раскритиковал болельщиков Динамо / ФК Динамо

Георгий Цитаишвили в послематчевом комментарии резко ответил болельщикам Динамо на свист после матча 6 тура группового этапа Лиги Европы против Лугано (1:1), после которого "бело-синие" вылетели из Лиги Европы.

"Считаю, что это неправильно, что нам сегодня свистели. Если ты болеешь за команду, то болеешь и во время побед, и во время поражений. Если приезжать, чтобы посвистеть и пообсирать, то лучше тогда вообще не приезжать", - цитирует Цитаишвили Tribuna.com.

Футболист заявил, что сейчас в Динамо молодая команда, а также была смена тренера и добавил, что это самый тяжелый момент в его карьере.

"Это футбол: молодая команда, смена тренера. Даже "Барселона" не всегда играет так, как должна. Надеемся, что мы найдем причину неудач. После нового года и с новыми силами надеемся хорошей игрой убедить болельщиков, что они были неправы.Это наиболее тяжелый момент в моей карьере", - сказал Цитаишвили.

Динамо впервые за 8 лет не смогло преодолеть групповой этап Лиги Европы. В сезоне 2011/12 киевляне пропустили вперед Бешикташ и Сток Сити.