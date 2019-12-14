Отец Неймара прокомментировал ситуацию сына в ПСЖ

Неймар счастлив в ПСЖ - отец игрока / Reuters

Неймар счастлив в ПСЖ. Об этом заявил отец футболиста. Летом бразилец стремился вернуться в Барселону.

Он прокомментировал ситуацию с иском против "блаугранас" касательно компенсации в размере 3,5 млн евро за последний сезон в составе клуба и 100 тысяч евро по другому невыполненному испанцами соглашению.

"Это тянется из прошлого, когда Неймар покинул Барселону. Мы всегда стремимся прийти к соглашению, так будет лучше для всех. Барселона не беспокоится об этом, и мы тоже". - цитирует Неймара-старшего AS.

Он добавил, что у его сына нет плохих отношений с президентом Барселоны Хосепом Бартомеу и он счастлив оставаться в ПСЖ.

"У нас никогда не было плохих отношений с Бартомеу. Мы ничего не знаем о будущем. У Неймара есть контракт с ПСЖ. Он счастлив". - заявил отец и агент звездного бразильца.

Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ летом 2017 года за рекордные 222 млн евро. С парижанами он дважды выиграл Лигу 1 и дважды вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. Также ультрас ПСЖ устроили страшную драку с фанатами Галатасарая.