Зозуля и Райо Вальекано - история конфликта и причем тут Россия

Зозуля и Райо - история неприязни / albacetebalompie.es

Конфликт фанатов Райо Вальекано и Романа Зозули - прямое сведение того, что фраза "футбол вне политики" в корне неправильна. Ультрас мадридской команды, известны своими леворадикальными взглядами, считают украинца нацистом из-за поддержки украинской армии, оскорбляя его вот уже в течение трех лет. Как все началось?

Зозуля в футболке БК Днепр

Летом 2016 года Зозуля покинул умирающий из-за долгов Днепр и перебрался в Бетис, где так и не сумел вытеснить из основы ветерана Рубена Кастро. Клуб из Севильи решил отдать футболиста в аренду до конца сезона 2016/17, и выбор пал на представителя Сегунды Райо Вальекано.

Когда Роман уже подписал арендное соглашение, местные ультрас прибыли на тренировочную базу, где выразили открытый протест против его перехода. Был вывешен баннер "Вальекас не для нацистов", также досталось и руководству Райо. Как итог, аренда сорвалась, а договор уже подписан, из-за чего украинец не смог выходить на поле до конца сезона. Почему же человек, поддерживающий армию своей страны, стал нацистом для приверженцев социализма?

Зозуля с автоматом

Дело в том, что фанаты Райо Вальекано оказывали помощь сепаратистам "ЛДНР", о чем они сказали напрямую Роману Зозуле. Позже ультрас харьковского Металлиста подтвердили информацию, связавшись с представителями фанатского движения мадридского Реала - одного из главных врагов Райо и сторонников полка Азов (болельщики "бланкос" не раз вывешивали баннер с эмблемой добровольческого батальона). Более того, некоторые члены Буканерос (ультрас Райо) даже воевали на стороне террористов. При этом они использовали клише российской пропаганды, когда речь идет о Зозуле.

Фанаты Райо выразили неприязнь к Зозуле

Летом игрока подписал Альбасете, чьи ультрас не придерживаются левых взглядов. Но леворадикальные фанаты других клубов поддержали Райо и также начали скандировать оскорбительные заряды в адрес Зозули, даже желая ему смерти ("отличились фанаты Осасуны"). Но это было лишь начало.

Зозуля сравнил себя с Бандерой

В 2019 году лидер левой испанской партии Подемос Пабло Иглесиас выразил открытую неприязнь к Роману, также обвинив его в нацизме и расизме.

"Разумно было бы, если бы в Германии наняли футболиста, который имеет татуировку со свастикой, а также делает нацистский жест? Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, мы говорим о неонацисте. Мы говорим о расизме, который наносит футболу огромный вред. Вот почему, я думаю, фанаты Райо Вальекано подали пример демократической приверженности", - цитирует Иглесиаса Marca. Сам ресурс, бравший комментарий, тут же напомнил горе-политику, что лучшим другом Зозули является темнокожий футболист Альбасете Жереми Бела.

Украинец получил поддержку от клуба, болельщиков, профсоюза футболистов в Испании. Также он подал в суд на Иглесиаса.

"Совет директоров и вся семья Альбасете хочет выразить слова поддержки Роману Зозуле. Его поведение за 12 месяцев в нашем клубе было примером для всех. Он настоящий пример в раздевалке, он поддерживает наши социальные проекты, которые организовывает Альбасете с целью создания более справедливого и равноправного общества. Альбасете готов представить футболисту свои юридические услуги, если они будут нужны для защиты своей чести, которую гарантирует конституция", - говорится на официальном сайте Альбасете.

В следующий раз жареным запахло, когда Зозуля был включен в заявку команды на выездной матч против Райо в минувшие выходные. Форвард вышел в старте, а реакция фанатов хозяев была ожидаема. Выкрики "Е**ный нацист" и жуткий свист сопровождали его весь первый тайм. Как итог, Альбасете отказался выходить на второй тайм, а сам Зозуля плакал в раздевалке.

Плакат фанатов Райо против Зозули

На инцидент тут же впервые отреагировала и украинская власть. МИД Украины обратил внимание на штампы российской пропаганды в речевках Буканерос, также свою поддержку выразил президент Владимир Зеленский.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!", - написал Зеленский в своем профиле в Инстаграм.

"Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и переживать за ее судьбу - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире", - заявили в МИД Украины.