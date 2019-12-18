Футбольные фанаты разгромили поезд после матча Десна - Динамо

Поезд Нежин - Киев пострадал в следствии беспорядков футбольных фанатов / uz.gov.ua

Фанаты устроили беспорядки в поезде Нежин - Киев после матча Десна - Динамо (0:1), сообщает официальный сайт Укрзализныци.

По информации источника, болельщики поджигали петарды, файеры, сорвали 35 сидений и стоп-кран. Общая сумма ущерба составляет 40 тысяч гривен.

Машинисту пришлось остановить поезд на станции Бобровица и вызвать полицию, однако хулиганы скрылись еще до прибытия правоохранительных органов. Задержка составила 38 минут.

Напомним, Динамо вернуло себе вторую строчку в турнирной таблице УПЛ. Сегодня, 18 декабря, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Киевляне получили в соперники Александрию. Базовая дата проведения четвертьфинала Кубка - 4 марта. Финал состоится в мае в Тернополе.

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