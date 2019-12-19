Барселона - Реал: возле стадиона были массовые беспорядки - пострадало 50 человек

Протесты возле Камп Ноу / El Barca juga a RAC1

Перед перенесенным матчем 10 тура Ла Лиги Барселона - Реал сторонники независимости Каталонии устроили массовые протесты возле домашней арены "блаугранас" Камп Ноу.

Радикальная группировка Tsunami Democratic стала зачинщиком беспорядков возле стадиона. Сепаратисты бросались камнями в полицию (в итоге, двое представителей правоохранительных органов были госпитализированы), блокировали улицы баррикадами, поджигали мусорные баки. В ходе протестов пострадали 50 человек.

Группировка устроила акцию под названием "Испания, сядь и поговори". Баннер с этой надписью можно было увидеть и на Камп Ноу перед началом матча.

Напомним, Барселона и Реал не смогли выявить сильнейшего, впервые за 17 сезонов сыграв в нулевую ничью в рамках Ла Лиги. У обеих команд по 36 очков после 17 туров и двоевластие в таблице.