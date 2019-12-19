Команда Зинченко осталась без тренера

Микел Артета покинул Манчестер Сити / Reuters

Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил, что Микел Артета больше не входит в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.

Испанец вскоре должен возглавить лондонский Арсенал, за который выступал в качестве футболиста с 2011 по 2016 годы. Сразу после окончания карьеры вошел в штаб Сити по приглашению Гвардиолы.

Экс-наставник "горожан" попрощался с командой трогательной речью, о чем сообщило издание The Athletic. На Этихад Стэдиум Артета выиграл все возможные внутренние трофеи, однако ему так и не покорилась Лига чемпионов. Напомним, в составе Сити выступает украинец Александр Зинченко.

СМИ сообщают, что Арсенал представит своего бывшего хавбека в качестве главного тренера в пятницу, 20 декабря. Сейчас "канониры" находятся на 10 строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка.

Ранее Ливерпуль оформил свой первый зимний трансфер. Перед этим подопечные Юргена Клоппа в тяжелейшем матче одолели Монтеррей и вышли в финал Клубного чемпионата мира.