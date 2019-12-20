"Пусть какашки летят в сторону лиги": президент УПЛ - об аттестации клубов

Томас Гримм раскритиковал систему аттестации клубов УПЛ / ТК Футбол

Томас Гримм заявил, что ему не нравится система аттестации клубов на участие в УПЛ. Лицензии выдает УАФ.

"Было бы удобнее, чтобы какашки летели только в сторону УПЛ. Очень жаль, что аттестационный комитет не в УПЛ, а в УАФ. Мы не можем аттестовать клубы, не можем предъявлять требования к стадионам и другим вопросам. По сути другая структура принимает клуб в нашу структуру", - цитирует Гримма Tribuna.com.

Он сказал, что аттестацией должна заниматься сама лига.

"Я не поддерживаю это и хочу, чтобы эта ответственность была на УПЛ. Это будет одним из моих главных задач до конца каденции – чтобы права по аттестации были у лиги, а не у ассоциации", - добавил президент УПЛ.

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Напомним, прошлым летом донецкий Олимпик получил аттестат на участие в УПЛ несмотря на дисквалификацию молодежных команд из-за договорных матчей.

В сезоне 2020/21 в высшем дивизионе будет участвовать 14 команд, в сезоне 2021/22 - 16 команд.