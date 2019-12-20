Ряд клубов Первой лиги подал заявку на аттестат УПЛ

7 клубов Первой лиги подали заявки на аттестат УПЛ / ФК Металлист 1925

7 клубов Первой лиги подали заявки на получение аттестата УПЛ, сообщает Sport Arena.

По информации источника, это Рух, Минай, Ингулец, Оболонь-Бровар, Металлист 1925, Волынь и Черноморец. Стоит отметить, что в списке нет Агробизнеса и Авангарда, которые имеют достаточно хорошие шансы на выход в высший дивизион в нынешнем сезоне.

В сезоне 2019/20 путевки в УПЛ получат 3 лучшие команды Первой лиги. Связано это с расширением элитного дивизиона до 14 команд. В кампании 2021/22 в УПЛ будет выступать 16 команд.

Сейчас сразу 8 команд идут плотно в турнирной таблице Первой лиги, сражаясь за место под солнцем - Рух, Волынь, Ингулец, Минай, Оболонь-Бровар, Агробизнес, Металлист 1925 и Авангард.

Ранее президент УПЛ Томас Гримм заявил, что против системы выдачи аттестата на участие в элите. Сейчас этим занимается УАФ.