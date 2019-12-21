Хацкевич прокомментировал свое назначение в российский Ротор

Хацкевич прокомментировал свое назначение в Ротор / УНИАН

Главный тренер Ротора Александр Хацкевич прокомментировал свое назначение на должность.

"Для меня это большая ответственность. Ротор мне известен и в рекомендациях не нуждается. Чтобы понять российский чемпионат, необходимо почувствовать колорит ФНЛ (второй дивизион России - прим.)", - цитирует Хацкевича официальный сайт клуба.

Беларус рассказал, для чего прилетел в Волгоград и поделился впечатлениями от города.

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"Перед клубом стоят высокие задачи. Прилетел специально в Волгоград на подписание контракта, чтобы познакомиться с городом, в котором предстоит жить и работать, с инфраструктурой, лично встретиться с руководством области и клуба. Мне все очень понравилось. Успел подняться на Мамаев Курган. Считаю, что каждый человек, приезжающий в Волгоград, хотя бы раз должен посетить это знаковое место и почтить память защитников Сталинграда. Контракт мы подписывали на Волгоград Арене, поэтому оценил масштаб и красоту стадиона, посмотрел на раздевалку и газон", - добавил тренер.

Хацкевич рассказал о своих первых задачах в новой команде.

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"Сначала мне нужно познакомиться с теми игроками, которые есть в команде, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив. Я был по-хорошему удивлен, какая поддержка у команды в ФНЛ. Знаю, что многие люди любят этот клуб и относятся к нему требовательно. Понятно, что кроме достижения результата фанаты должны получать удовольствие от игры. Сделаем с ребятами все возможное со своей стороны, чтобы болельщики не были разочарованы", - отметил специалист.

Также в тренерский штаб Ротора вошли Максим Шацких и Виталий Шпанюк. Команда из Волгограда возглавляет турнирную таблицу ФНЛ после осенней части сезона, опережая Торпедо, Химки и Чертаново.