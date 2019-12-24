Роналду может переехать в Россию - футболист сборной Португалии

Роналду мог бы переехать в Россию - Мариу / Reuters

Жоау Мариу считает, что Криштиану Роналду может перейти в российский клуб в будущем.

"Роналду в России? Почему нет? Если посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С Манчестером Криштиану выиграл все, но захотел сделать то же самое с Реалом. И добился своего. Теперь Ювентус. Кто знает, что будет в будущем", - цитирует Мариу Российская газета.

Однако есть определенное условие, которое должен иметь потенциальный будущий клуб Криштиану.

"Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Все возможно", - добавил полузащитник сборной Португалии.

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Вместе Мариу и Роналду стали победителями Лиги наций прошлым летом. В отборочном цикле Евро-2020 заняли второе место, уступив лидирующую строчку Украине.