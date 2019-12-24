Легенда Барселоны может перебраться в Аргентину

Андрес Иньеста может перебраться в Эстудиантес / AS

Эстудиантес может подписать полузащитника японского Виссел Кобе Андреса Иньесту.

Об этом сообщил бывший полузащитник, а ныне президент аргентинского клуба Хуан Себастьян Верон.

"На данный момент мы не можем сказать, что ведутся переговоры с Иньестой. Но да, есть разговоры об этом. Попытка подписать Иньесту - это то, что не забудется, независимо от того, станет это реальностью или нет", - цитирует Верона La Oral Deportiva.

Андрес Иньеста с 2002 по 2018 годы выступал за Барселону и выиграл с ней все возможные трофеи, после чего перешел в Виссел Кобе из Японии.

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Хуан Себастьян Верон успел поиграть за такие клубы, как Лацио, Манчестер Юнайтед и Челси и считался одним из самых талантливых аргентинских футболистов своего поколения.