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Деревянченко хочет встретиться с Альваресом в 2020 году

24 декабря 2019, 23:13

Украинский боксер Сергей Деревянченко намерен выйти на ринг против Канело Альвареса.

Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко хочет сразиться с Саулем Альваресом / Photo: Oleg Chursin

Сергей Деревянченко заявил, что хочет сразиться с Канело Альваресом в следующем году.

Украинец рассказал, какие препятствия мешали договориться о бое.

"От боя с Канело совсем не я отказался. Не получилось договориться, они там всякие санкции вписывали. Если у тебя будет на один фунт (450 граммов) больше вес, то штраф около миллиона. Потом если я буду говорить, что я с Альваресом буду боксировать до релиза DAZN, тоже какие-то санкции", - сказал Деревянченко программе Отдушивдушу.

Боксер добавил, что его не устроили условия контракта.

"Они так контракт составили, что там везде капканы были. Они не согласились давать ту сумму, что мой менеджер называл. Мы хотели $ 7 млн, они были несогласны. Альварес бы получил гонорар в 35 миллионов долларов", - заявил спортсмен.

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Деревянченко сообщил, что попытается договориться о том, чтобы провести бой с Альваресом в следующем году.

"Они говорили: вот, мы с Джейкобсом боксировали и выиграли, а Деревянченко ему проиграл и хочет такие большие деньги. Пусть довольствуется этим. Сейчас приеду в Америку и будем разговаривать, пытаться устроить в 2020 году бой с Альваресом", - сказал украинец.

бокс Сергей Деревянченко Канело Альварес
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