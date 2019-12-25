Малиновский и Аталанта оригинально поздравили болельщиков с Рождеством

Руслан Малиновский и его партнеры поздравили болельщиков с Рождеством / ФК Аталанта

Аталанта в своем официальном Twitter опубликовала видеообращение к болельщикам, в котором выразила поздравления с Рождеством.

На видео присутствует и Руслан Малиновский, который на русском сказал "Всем счастливого Рождества". Другие футболисты говорили на своем родном языке.

2019 год стал особенным для бергамасков. Они впервые в истории завоевали "бронзу" Серии А и пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Там подопечные Джан Пьеро Гасперини заняли вторую строчку в группе С и пробились в 1/8 финала, где встретятся с Валенсией. В 6 туре группового турнира Аталанта разгромила на выезде донецкий Шахтер.

Ранее сообщалось, что главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини может возглавить Милан. Также "россонери" хотят переманить спортивного и технического директоров бергамасков.