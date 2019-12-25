Легионер Динамо заинтересовал клуб из США

Карлос Самбрано может перейти в Лос-Анджелес Гэлакси / ФК Динамо

Лос-Анджелес Гэлакси хочет арендовать защитника Динамо Карлоса Самбрано.

По информации sport.ua, переговоры находятся на продвинутой стадии и, скорее всего, переход состоится. В услугах перуанца лично заинтересован главный тренер Гэлакси Гильермо Баррос Скелотто.

Именно в калифорнийском клубе последние 2 года выступал шведский нападающий Златан Ибрагимович, однако не добился весомых успехов. Сейчас игрок находится в поиске нового клуба. СМИ отправляют его в Милан, однако Карло Анчелотти хочет пригласить его в Эвертон.

Самбрано перешел в Динамо зимой 2018 года, однако не сыграл за "бело-синих" ни одного официального матча, а также отдавался в аренду в Базель.

Киевдяне завершили осеннюю часть сезона на второй строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков. Кроме того, подопечные Алексея Михайличенко впервые за 8 лет не смогли преодолеть групповой этап Лиги Европы.