Чемпион мира разнес систему подготовки детей к взрослому футболу в Украине

Ефим Конопля скептически отнесся к подготовке детей ко взрослому футболу в Украине.

"Как наших детей подготавливают к футболу, как учат играть - большая ошибка. Много кто потом в 15-20 лет и дальнейшей карьере боится ошибаться", - цитирует Коноплю Tribuna.com со ссылкой на Инстаграм УАФ.

Чемпион мира U-20 добавил, что в Европе нормально относятся к ошибкам и дают возможность раскрепостится психологически.

"Для зарубежных тренеров ошибка - это просто технический брак, который можно исправить, отдав 10, 20, 30 передач. А когда ты не можешь раскрепоститься на психологическом уровне, не можешь позволить себе ничего, казалось бы, лишнего на футбольном поле... Но футбол - это игра, от которой нужно получать удовольствие и приносить удовольствие людям, которые его смотрят", - заявил защитник Десны.

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В прошлом сезоне Ефим Конопля вместе со сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира в Польше. В финале подопечные Александра Петракова обыграли сборную Южной Кореи со счетом 3:1.