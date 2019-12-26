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Ибрагимович определился со своим будущим

26 декабря 2019, 18:28

Форвард Златан Ибрагимович выбрал клуб, где продолжит карьеру.

Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович выбрал новый клуб для продолжения карьеры / МЛС

Златан Ибрагимович согласился перейти в Милан, сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Швед выступал за "россонери" с 2010 по 2012 годы и становился победителем Серии А в сезоне 2010/11. После этого выступал за ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси. С манкунианцами выиграл Лигу Европы в сезоне 2016/17.

По информации источника, форвард подпишет контракт на полгода. Стороны должны уладить все детали сегодня вечером или завтра утром. 

Ранее Златан приобрел часть акций шведского Хаммарбю, чем разозлил фанатов родного Мальме. Болельщики не простили шведу покупку их принципиального соперника и осквернили памятник Ибрагимовичу.

Также нападающего хотел пригласить к себе новоиспеченный главный тренер Эвертона Карло Анчелотти.

Милан Златан Ибрагимович трансферы
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