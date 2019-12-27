"Во время секса представлял Федора": откровенные признания Джексона

Квинтон Джексон рассказал, что думал о Федоре во время секса / Fight News

Квинтон Джексон перед боем с Федором Емельяненко в рамках турнира Bellator признался, что думал о своем сопернике во время секса.

"Да, мы с Федором делали детей одновременно на разных концах света, и я пытаюсь представить себе, совал ли он при этом большой палец ей в задницу, как это делал я, или нет. Он такой же фрик, как и я?", - цитирует Джексона Blood and Sweet.

Он заявил, что разрушил свою сексуальную жизнь мыслями о Федоре.

"На самом деле, я открыл для себя, что сам рушу свою сексуальную жизнь, потому что во время секса я думал только о Федоре. Думал: "Черт, неужели Федор прямо сейчас занимается сексом и думает обо мне?". Но я все же натурал, я занимался этим с девушкой, но думал о том, занимается ли в это время сексом Федор", - добавил американец.

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Бывший абсолютный чемпион UFC рассказал, как именно представлял своего будущего оппонента.

"Мне так и виделось его лицо без единой эмоции, в уродливом рождественском свитере, и как он по-собачьи пялит какую-то чику. Вот что творилось у меня в голове каждый раз, когда я занимался сексом. Ноль эмоций, смотрит прямо, даже не на ее затылок. Голый, в одном только свитере", - заявил Джексон.

Бой Емельяненко - Джексон состоится 29 декабря в Японии примерно в 7 утра по киевскому времени.