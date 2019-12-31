Реал готовит сумасшедший обмен звездами

Лука Йович может перейти в РБ Лейпциг, Тимо Вернер отправится в Мадрид / AS

Мадридский Реал хочет обменять Луку Йовича на форварда РБ Лейпциг Тимо Вернера с доплатой в размере 15 млн евро, сообщает Express.

"Королевский клуб" крайне недоволен выступлениями серба, которого приобрел прошлым летом у Айнтрахта за 60 млн евро. В первой половине сезона нападающий забил только 1 гол. Вернер за этот же промежуток наколотил 18 голов и отдал 6 ассистов в 17 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что "сливочные" согласовали новый контракт со своей легендой Каримом Бензема. Француз останется на Сантьяго Бернабеу до 2022 года.

Напомним, испанское издание Fichajes ранее сообщало, что Йовича может арендовать Вест Хэм, за который выступает Андрей Ярмоленко.