Реал согласовал контракт со своей звездой

Карим Бензема продлит контракт с Реалом / Reuters

Мадридский Реал и Карим Бензема согласовали контракт до 2022 года, сообщает Marca.

Футболист является одним из лидеров команды в сезоне 2019/20 даже после приобретения сербской звезды Луки Йовича. Экс-соперник сборной Украины пока не оправдывает ожиданий тренеров, руководства и болельщиков "бланкос".

Реал в нынешнем сезоне не демонстрирует убедительных результатов. Сейчас "королевский клуб" отстает на 2 очка от Барселоны в турнирной таблице Ла Лиги, также занял вторую строчку в группе А в Лиге чемпионов, пропустив вперед ПСЖ. В 1/8 финала подопечные Зинедина Зидана сыграют против Манчестер Сити.

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Бензема выступает на Сантьяго Бернабеу с 2009 года, перейдя из Лиона. Тогда же мадридцы приобрели Кака и Криштиану Роналду. За это время француз дважды стал чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны, 4 раза победил в Лиге чемпионов и 3 раза - в Суперкубке УЕФА и на Клубном ЧМ.