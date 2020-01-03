"Путин вернул россиянам чувство собственного достоинства" - экс-легионер ЦСКА сделал резкое заявление

Зоран Тошич рассказал, как россияне относятся к Путину / Reuters

Зоран Тошич рассказал, как жители России относятся к президенту Владимиру Путину и поделился своими впечатлениями о Москве.

"Нравится ли россиянам Путин? Не то что нравится - они любят его! Они доверяют своему президенту, он вернул им чувство собственного достоинства. Россию уважают в мире благодаря Путину. Россияне, поверьте, это высоко ценят", - сказал Тошич изданию Спортски Журнал.

Он заявил, что Москва сильно преобразилась по сравнению с прошлым.

"Что касается Москвы, то у меня есть друзья, которые были там в 90-е и они говорят, что тогда там ничего не было. А теперь?", - добавил серб.

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Он вспомнил знаменитый бизнес-центр Москва Сити.

"Город стал красивым, развивается, появился Москва Сити - своего рода кусочек Дубая! Небоскребы в 80 этажей, апартаменты, рестораны, торговые центры...", - отметил Тошич.

Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 годы и трижды стал чемпионом России, а также выходил в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2011/12. Также играл за сборную Сербии до 2016 года.