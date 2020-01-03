Соперник Шахтера подписал звезду сборной Германии

Юлиан Вайгль перешел в Бенфику / Бенфика

Бенфика на своем официальном сайте сообщила о подписании немецкого полузащитника Юлиана Вайгля. Контракт рассчитан на 4,5 года.

С 2015 по 2019 годы хавбек защищал цвета Боруссии Д и вышел с ней в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2016/17 и выиграл Кубок Германии в том же сезоне. В нынешней кампании провел за "шмелей" 20 игр, в которых забил 1 гол.

Также является игроком сборной Германии, которая пробилась на Евро-2020 и сыграет в группе смерти с Францией, Португалией и победителем пути А Лиги наций (Болгария, Венгрия, Исландия, Румыния) или пути D (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).

По информации СМИ, трансфер обошелся португальцам в 20 млн евро, а клаусула футболиста на Да Луш будет составлять 100 млн евро.

Напомним, Бенфика является соперником донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Матчи состоятся 20 и 27 февраля в Харькове и Лиссабоне соответственно.