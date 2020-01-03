Майки Гарсия рассказал, когда хотел бы сразиться с Пакьяо

Майки Гарсия рассказал, когда хотел бы сразиться с Мэнни Пакьяо / FightNights

Майки Гарсия назвал подходящее время года для поединка против Мэнни Пакьяо.

Он заявил, что возможность боя обсуждалась несколько лет.

"Сейчас есть много разговоров относительно потенциального боя с Пакьяо. Этот поединок обсуждался на протяжении многих лет. И только сейчас он вызывает действительно большой интерес", - цитирует Гарсию Boxing Scene.

Он рассказал, когда было бы лучше всего сразиться против филиппинца.

"Я бы хотел провести поединок, который помог бы мне вернуться в ринг (после поражения Эрролу Спенсу, – прим. Главред). Думаю, вторая половина 2020 года может идеально нам подойти. Когда я думаю о громких боях, то самый громкий для меня - поединок с Пакьяо", - добавил американец.

Напомним, Пакьяо уже успел установить уникальное достижение в 2020 году.