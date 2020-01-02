Пакьяо установил невероятное достижение

Мэнни Пакьяо удерживает чемпионский пояс уже четвертое десятилетие / ProstoProSport

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо удерживает пояс чемпиона мира уже четвертое десятилетие.

Филиппинец впервые стал обладателем титула еще в 1998 году. Тогда в битве за пояс по версии WBC в легком весе он одолел тайца Чатчая Сасакула. Сейчас Пакьяо является чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Боец в течение карьеры завоевывал титулы в 8 разных весовых категориях.

В 2015 году провел "бой столетия" против Флойда Мейвезера. Поединок длился все 12 раундов, и победу решением судей одержал американец.

Недавно Мейвезер анонсировал свое возвращение на ринг впервые с 2017 года, когда он победил бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

22 февраля любителей бокса ждет реванш Уайлдер - Фьюри за пояс по версии WBC в супертяжелом весе, а также пояс журнала The Ring.