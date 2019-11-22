Легендарный Мейвезер анонсировал возобновление карьеры

Мейвезер возобновит профессиональную карьеру / Reuters

Легендарный боксер Флойд Мейвезер в своем Инстаграм заявил, что в 2020 году возобновит профессиональную карьеру.

"Возобновляю карьеру в 2020 году", - написал боксер.

Мейвезер не выходил на ринг с 2017 года, когда победил бойца UFC Конора Макгрегора. Недавно Флойд заявил, что готов сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, заявив, что "уложит его спать".

Так как американец закрыл комментарии в Инстаграм, поклонники просто толпами залайкали его пост, с нетерпением ожидая следующий бой Мейвезера. Пост набрал около 640 тысяч лайков.