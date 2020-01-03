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Уайлдер - Фьюри: знаменитый тренер сделал прогноз на бой

3 января 2020, 13:05

Американский тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от реванша Уайлдер - Фьюри.

Уайлдер - Фьюри
Уайлдер - Фьюри: Атлас сделал прогноз на бой / Yahoo Sports

Тедди Атлас сделал свой прогноз на реванш Уайлдер - Фьюри. Тренер ставит на своего соотечественника.

"Тайсон перебоксировал Уайлдера в первом бою. Но Деонтей способен на большее. Возможно, он больше не обучаем. Но у него есть пространство для роста. Я считаю Уайлдера фаворитом. Он может продемонстрировать более качественное выступление", - цитирует Атласа Boxing News 24.

Бой Уайлдер - Фьюри 2 состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Первая дуэль бойцов завершилась вничью. На кону будут стоять пояса по версии WBC и журнала The Ring.

Напомним, Энтони Джошуа выразил желание нокаутировать Деонтея Уайлдера, хотя ранее американец заявил, что нынешний чемпион по версии WBO, IBF и IBO отказался драться с ним за 50 млн долларов.

бокс wbc Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
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