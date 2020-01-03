Джошуа жестко подколол Уайлдера

Джошуа подколол Уайлдера / Reuters

Энтони Джошуа подшутил над Деонтеем Уайлдером и спросил, почему тот не объединил пояса за 40 боев.

"Я объединил титулы за 20 боев. Уайлдер уже провел 40 поединков. Почему он до сих пор не объединил пояса в супертяжелом весе?", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Британец выразил желание выйти на ринг против американца.

"Если он этого хочет, то может сделать это со мной. Сейчас есть два чемпиона мира в супертяжелом весе, но я хочу, чтобы люди решили, кто из них настоящий", - добавил боксер.

Джошуа считает, что его бой с Уайлдером должен состояться.

"Мы с Уайлдером выступаем в одном дивизионе, в одну эпоху, так что наш бой должен состояться. Появление Уайлдера в моем послужном списке станет честью для меня", - заявил британец.

22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри за пояс по версии WBC и журнала The Ring. Джошуа вернул себе пояса WBA, IBF и IBO, победив в реванше Энди Руиса.