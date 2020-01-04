Экс-партнер Шевченко возглавил обидчика Динамо

Йон Даль Томассон возглавил Мальме / ФК Милан

Мальме назначил Йона Даля Томассона на пост главного тренера, сообщает BT. Детали контракта пока неизвестны. Вскоре шведы должны объявить о назначении датчанина официально.

Последним место работы Томассона была сборная Дании, где он был ассистентом главного тренера Оге Харейде.

Мальме завершил сезон-2019 на второй строчке в чемпионате Швеции. Также команда в суперматче обыграла киевское Динамо в 5 туре группового этапа Лиги Европы и вышла в плей-офф с первого места, а "бело-синие" остались ни с чем.

Томассон является одним из самых знаменитых футболистов в истории Дании наряду с Петером Шмайхелем, Микаэлем Лаудрупом, Эббе Сандом, Йеспером Гронкьяером и другими. С 2002 по 2005 годы выступал за Милан вместе с Андреем Шевченко. В составе "россонери" стал победителем Лиги чемпионов сезона 2002/03, Суперкубка УЕФА-2003 и Серии А-2003/04.