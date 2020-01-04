"Они были восьмые": Моуриньо похвалил Клоппа

Моуриньо объяснил, что ему нужно время для навязания своей философии в Тоттенхэме / ФК Тоттенхэм

Жозе Моуриньо заявил, что ему нужно время, чтобы привить свою философию Тоттенхэму и вспомнил начало карьеры Юргена Клоппа в Ливерпуле.

"Ливерпуль является лучшей командой мира сейчас. Я с помощью Google убедился, что Клопп возглавил мерсисайдский клуб в 2015 году. Сейчас же 2020. Между ними состоялось восемь трансферных окон. Клопп успел навязать свою философию футбола, внедрить свою методику тренировок. Они работали шаг за шагом и добились впечатляющих результатов. Какое место они заняли в первом сезоне при Юргене Клоппе? Восьмое! Четыре года спустя они стали лучшими в мире", - цитирует Моуриньо Record.

Моуриньо возглавил Тоттенхэм в ноябре 2019 года, сменив на посту главного тренера Маурисио Почеттино. Сейчас "шпоры" находятся на 6 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В матче с Саутгемптоном Харри Кейн получил травму подколенного сухожилия и выбыл на длительный срок. Сам Моуриньо отметился в той игре курьезным поступком.

Завтра, 5 января, Тоттенхэм в рамках 3 раунда Кубка Англии встретится на выезде с представителем Чемпионшипа - Мидлсбро. Начало в 16:01 по киевскому времени.