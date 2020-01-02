"Я был груб с идиотом": Моуриньо отличился скандальным поступком в матче АПЛ

Жозе Моуриньо отличился курьезным поступком в матче АПЛ / Reuters

Жозе Моуриньо во время матча 21 тура АПЛ против Саутгемптона отметился скандальным поступком, а позже дал язвительное интервью.

Когда его команда проигрывала со счетом 0:1, португалец вошел в техническую зону оппонента и начал подглядывать в блокнот главного тренера "святых" Ральфа Хазенхюттля. Главный арбитр встречи Майк Дин показал наставнику "шпор" желтую карточку. К слову, подглядывание не помогло Тоттенхэму переломить ход встречи, и матч так и закончился со счетом 1:0.

Но это был не конец. После игры португалец дал язвительное интервью, где наехал на помощника тренера Саутгемптона.

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"Что случилось в том эпизоде? Я справедливо получил желтую карточку, я был груб. Но я был груб с идиотом (скорее всего, речь идет об одном из помощников Хазенхюттля - прим. Главред). Что именно говорилось? Были плохие слова, вот и все", - сказал "Особенный" в эфире BT Sports.

Моуриньо возглавляет Тоттенхэм с ноября прошлого года, сменив на посту Маурисио Почеттино. Сейчас лондонцы находятся на 6 строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков.