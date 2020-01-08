Окружение Фридмана отреагировало на возможность приобретения украинского футбольного клуба

Российский олигарх Михаил Фридман не собирается приобретать львовские Карпаты. Представители миллиардера дали четкий ответ на эту информацию.
Михаил Фридман не будет покупать львовские Карпаты.
Об этом сообщили представители российского миллиардера в комментарии изданию Forbes.
"Это чепуха", - коротко и ясно заявили в окружении Фридмана.
Ранее сообщалось, что Михаил Фридман может выкупить акции клуба и у Петра Дыминского, и у Игоря Коломойского, и, таким образом, стать единоличным владельцем "зелено-белых".
Сам Фридман является уроженцем Львова, но имеет паспорта России и Израиля. Он инициирует фестивали "Альфа Джаз Фест", а офисы "Альфа-Банка" работают в городе Льва.
Карпаты сейчас занимают последнюю 12-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав всего 11 очков. Осенью клуб со скандалом уволил Александра Чижевского и назначил на его пост Романа Санжара, что вызвало недовольство у болельщиков. Ранее Санжар в течение 5 лет возглавлял донецкий Олимпик.