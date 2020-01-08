Окружение Фридмана отреагировало на возможность приобретения украинского футбольного клуба

Михаил Фридман не будет покупать Карпаты / Finparty

Михаил Фридман не будет покупать львовские Карпаты.

Об этом сообщили представители российского миллиардера в комментарии изданию Forbes.

"Это чепуха", - коротко и ясно заявили в окружении Фридмана.

Ранее сообщалось, что Михаил Фридман может выкупить акции клуба и у Петра Дыминского, и у Игоря Коломойского, и, таким образом, стать единоличным владельцем "зелено-белых".

Сам Фридман является уроженцем Львова, но имеет паспорта России и Израиля. Он инициирует фестивали "Альфа Джаз Фест", а офисы "Альфа-Банка" работают в городе Льва.

Карпаты сейчас занимают последнюю 12-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав всего 11 очков. Осенью клуб со скандалом уволил Александра Чижевского и назначил на его пост Романа Санжара, что вызвало недовольство у болельщиков. Ранее Санжар в течение 5 лет возглавлял донецкий Олимпик.