Третья мировая война: партнер Зинченко опубликовал скандальную запись в соцсетях

Аймерик Ляпорт опубликовал скандальную запись в Twitter / Reuters

Аймерик Ляпорт опубликовал скандальную запись в Twitter с хэштегом "Третья мировая война".

"Когда мне предлагают присоединиться к трупам", - написал француз после первого матча полуфинала Кубка лиги против Манчестер Юнайтед (3:1).

Футболист моментально удалил запись, однако пользователи успели сделать скриншот.

Сам Ляпорт сейчас восстанавливается от тяжелой травмы колена, из-за которой уже пропустил 4 месяца. Ожидается, что он вернется на поле в феврале.

Манчестер Сити существенно отстал от Ливерпуля в турнирной таблице АПЛ. "Горожане" после 21 тура набрали 44 очка, тогда как у мерсисайдцев 58. Более того, у "красных" игра в запасе из-за участия на Клубном чемпионате мира.

В феврале Сити сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала. Последний раз команды встречались между собой в сезоне 2015/16, и тогда "королевский клуб" вышел в финал благодаря автоголу хавбека "горожан" Фернандо.