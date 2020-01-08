  1. Главная
  3. Спорт

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: видео голов и обзор матча

8 января 2020, 07:00

Манчестер Сити без особых трудностей одолел Манчестер Юнайтед в первом матче полуфинала Кубка лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: видеообзор матча / ФК Манчестер Сити

Матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити в первом полуфинале Кубка лиги не подарил болельщикам равной борьбы. "Горожане" смогли отомстить "красным дьяволам" за поражение в поединке АПЛ месячной давности и уже одной ногой в финале турнира.

Уже на 16-й минуте встречи полузащитник гостей Бернарду Силва пробил из-за пределов штрафной и поразил девятку ворот Давида Де Хеа. На 33-й минуте Рияд Марез выскочил один на один с голкипером Юнайтед, обыграл его и закотил мяч в пустые ворота. На 38-й минуте Сити вырвался в стремительную контратаку, Кевин де Брюйне простреливал во вратарскую площадку, а футболист Юнайтед Андреас Перейра неудачно подставил ногу и поразил собственные ворота.

После перерыва Юнайтед смог отквитать один гол усилиями Маркуса Рашфорда. "Красные дьяволы" воспользовались обрезкой в центре поля, а форвард сборной Англии выскочил один на один с Клаудио Браво. В итоге, матч закончился уверенной победой Манчестер Сити со счетом 3:1.

Читайте такжеЗинченко забил шикарный гол за Манчестер Сити

Ответный матч состоится 29 января на Этихад Стэдиум. В другом полуфинале сойдутся Лестер и Астон Вилла. Их поединки пройдут 8 и 28 января.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити на сайте Главред.

Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Сейчас вы просматриваете новость «Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: видео голов и обзор матча». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:28
Крушение украинского Boeing-737 в Иране: первые фото с места трагедии
07:26
Киев в обмен на Тегеран: почему Трамп близок к сделке с Путиным мнение
07:00
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: видео голов и обзор матча Видео
06:57
В Иране разбился самолет МАУ со 180 пассажирами на борту - СМИ
06:54
Застой или вялое реформирование: как изменилась украинская армия за 2019 год
06:30
Восстанет против Путина: астролог составил прогноз для России на 2020 год
06:01
"Интеграция будет": политолог озвучил "ультиматум" Кремля для Минска
05:50
Женские стрижки 2020 – самые модные стрижки, которые вы захотите сделать фото Фото
05:32
З Днем ангела Марії – картинки та привітання з Марією
05:14
Ученые рассказали, почему минеты полезны для женского здоровья
04:58
"Вымя наружу, блины вываливаются": Волочкова выставила грудь на пошлом фото
04:30
Богатство и достаток целый год: астролог назвала фаворитов 2020-го
04:10
"Люди продолжают надеяться": эксперт объяснил, почему Зеленскому нет альтернативы
03:45
Что будет с курсом в 2020 году: Милованов дал прогноз
03:02
Порнозвезда лукаво показала прелести на сексуальных фото Фото
02:11
"Трамп боится": российский аналитик предупредил о Третей мировой войне
01:36
Почему кутью стоит закупить впрок: совет диетолога
00:55
Звезда сериала Перші Ластівки засветила аппетитную грудь на пикантном фото Фото
00:19
8 января – какой сегодня праздник: Собор Пресвятой Богородицы, приметы Видео
07 января, вторник
23:55
Кирилл завел старую пластинку о "расколе" в Украине и похвалил Зеленского за "изменения к лучшему"
23:30
Обладатель "Золотого мяча" провел переговоры с клубом из США
23:26
У Трампа раскрыли причину ликвидации Сулеймани
22:57
Пристайко рассказал, как санкции США подсобили с новым транзитным договором с РФ
22:53
Игрок Динамо тренируется с другой командой
22:35
Конкурент Tesla: компания Sony нежданно показала свой электрокар
22:25
Российский миллиардер хочет купить украинский футбольный клуб
22:03
Лунное затмение в январе 2020 – чем удивит и как пережить с пользой Видео
21:58
"Нам нужно оружие": Киев обратился с просьбой к Берлину
21:55
Усик может стать обладателем пояса WBO без боя с Джошуа
21:51
Удар по святому: в Минздраве рассказали, почему пить глинтвейн - вредно Видео
21:34
Зачем мост: россияне массово катят в аннексированный Крым через материковую Украину Видео
21:27
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: где смотреть полуфинал Кубка лиги
20:59
"Пора казнь возвращать": в Сети шокированы новой кровавой резней в Киеве
20:55
"Не возвращайся домой": экс-звезда сборной Англии жестко подколол жену Видео
20:34
"К России доверия нет": Пристайко оценил обмен пленными
20:23
"Это невозможно": известный украинский тренер оценил возможность работать в чемпионате России Видео
20:22
С балующегося на Мальдивах Киркорова слетели плавки: видео Видео
20:05
Модные мужские стрижки 2020: стрижки бокс и полубокс вернулись в моду фото Фото
20:04
Политолог спрогнозировал, удастся ли закончить в 2020-м войну на Донбассе
19:59
"Не рассчитали силы": в Киеве банда подростков убила мужчину – фото 18+ Видео
19:50
Чемпион Турции пытался увести новичка Динамо - агент игрока прокомментировал ситуацию
19:30
Обряд для куколда: народный метод для распознания измены жены
19:23
Выборы на Донбассе: Пристайко оценил вероятность избрания кандидатов от боевиков
19:20
Победитель Лиги чемпионов нашел нового технического спонсора
18:57
От ворот поворот: стало известно, сколько россиян не пустили в Украину в 2019 году
18:49
Игрок сборной Украины оценил возможность выиграть Евро-2020 Видео
18:45
Меган Маркл сбежала от охраны ради девочки: трогательное видео Фото Видео
18:27
Облавы в Донецке: задержанных с паспортами Украины отправляют в кутузку – соцсети
18:18
Тренер Зинченко рассказал, какие команды никогда не возглавит
18:00
"Обреченный и смирившийся": опубликовано фото подозреваемого в двойном убийстве в Киеве
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять