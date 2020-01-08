Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: видеообзор матча / ФК Манчестер Сити

Матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити в первом полуфинале Кубка лиги не подарил болельщикам равной борьбы. "Горожане" смогли отомстить "красным дьяволам" за поражение в поединке АПЛ месячной давности и уже одной ногой в финале турнира.

Уже на 16-й минуте встречи полузащитник гостей Бернарду Силва пробил из-за пределов штрафной и поразил девятку ворот Давида Де Хеа. На 33-й минуте Рияд Марез выскочил один на один с голкипером Юнайтед, обыграл его и закотил мяч в пустые ворота. На 38-й минуте Сити вырвался в стремительную контратаку, Кевин де Брюйне простреливал во вратарскую площадку, а футболист Юнайтед Андреас Перейра неудачно подставил ногу и поразил собственные ворота.

После перерыва Юнайтед смог отквитать один гол усилиями Маркуса Рашфорда. "Красные дьяволы" воспользовались обрезкой в центре поля, а форвард сборной Англии выскочил один на один с Клаудио Браво. В итоге, матч закончился уверенной победой Манчестер Сити со счетом 3:1.

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Ответный матч состоится 29 января на Этихад Стэдиум. В другом полуфинале сойдутся Лестер и Астон Вилла. Их поединки пройдут 8 и 28 января.

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