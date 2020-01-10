Легендарный капитан Барселоны может возглавить команду

Хави может возглавить Барселону / Reuters

Хави может сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера Барселоны.

Генеральный директор "блаугранас" Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль прилетели в Доху, где встретились с наставником местного Аль-Садд и провели переговоры.

Поводом для разговорово назначении Хави стал вылет Барселоны из Суперкубка Испании. "Блаугранас" в невероятном матче уступили Атлетико (2:3), хотя доминировали на протяжении практически всего поединка.

Хави является воспитанником Барсы и выступал в составе первой команды с 1998 по 2015 годы, выиграв с ней все возможные трофеи. Создавал феноменальную связку с Андресом Иньестой.

12 января в финале Суперкубка Испании встретятся Реал и Атлетико. "Бланкос" в полуфинале одолели Валенсию, а один из голов забил Тони Кроос "сухим листом".