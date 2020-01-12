"Я покончу с Фьюри": Уайлдер в ожидании реванша с британцем

Деонтей Уайлдер заявил, что побьет Тайсона Фьюри / Boxing Scene

Деонтей Уайлдер решительно настроен побить Тайсона Фьюри в реванше 22 февраля.

"22 февраля я покончу с Фьюри. Обещаю вам. Я уже в тренировочном лагере и уже сейчас в великолепной форме. Так что у Фьюри уже большие проблемы. У этих бойцов нет рецепта победы над таким парнем, как я", - цитирует Уайлдера BoxingNews 24.

Впервые Уайлдер и Фьюри встретились в ринге в 2018 году, и тогда судьи не смогли выявить победителя. Теперь же в Лас-Вегасе состоится реванш между американцем и британцем. На кону стоят пояса по версии WBC и журнала The Ring.

Напомним, промоутер Александра Усика сообщил, что украинец точно проведет бой с Энтони Джошуа за пояс по версии WBO. Кроме того, другой промоутер Усика назвал новую предварительную дату поединка с Дереком Чисорой.