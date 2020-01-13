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Известный агент стал крестным отцом дочери Малиновского

13 января 2020, 00:30

Руслан и Роксана Малиновские нашли крестного отца для своей дочери Оливии.

Руслан Малиновский
Вадим Шаблий стал крестным отцом дочери Малиновского / ФК Аталанта

Известный украинский агент Вадим Шаблий стал крестным отцом дочери Руслана Малиновского Оливии.

Об этом функционер сообщил в своем Инстаграм, опубликовав соответствующее фото.

Оливия Малиновская родилась 13 ноября, из-за чего футболист не был заявлен на товарищеский матч Украина - Эстония (1:0). Полузащитник позже принял участие в матче отбора Евро-2020 против Сербии (2:2).

В 19 туре Серии А Руслан стал одним из лучших игроков Аталанты в матче с Интером (1:1), в котором он заработал пенальти. Однако главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини раскритиковал действия украинца.

Аталанта находится на 4 месте в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков. Лидирует Ювентус, в активе которого 48 очков. Также в зоне Лиги чемпионов находятся Интер и Лацио.

В комментариях агент получил массу поздравления от подписчиков, в том числе известных личностей. В частности, на запись отреагировали Вячеслав Шевчук и Денис Бойко.

"Поздравляю, это реально приятно и ответственно. Всех благ!!!", - написала пользователь tatyanka.potapova.1969.

stepan_melnyk пожелал Оливии счастья и здоровья: "Пусть растет здоровая и счастливая на радость молодым родителям!!!"

"Многая лета!", - подписчик sabanuyk был краток и ясен.

Аталанта Шаблий Руслан Малиновский
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