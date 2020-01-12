"Хотел убить Малиновского": тренер Аталанты раскритиковал украинца

Был готов убить Малиновского - Гасперини / ФК Аталанта

Джан Пьеро Гасперини заявил, что хотел "убить" Руслана Малиновского из-за брака в передачах в матче 19 тура Серии А против Интера (1:1).

"Сначала Руслан допустил несколько ошибок в передачах. Я был готов его убить. Малиновский - сильный футболист, но ему нужно допускать меньше ошибок. Он может выдать сильный матч, после которого, правда, проведет не слишком успешную игру. Я верю, что Малиновский станет сильным игроком, принесет пользу команде", - цитирует Гасперини La Gazzetta dello Sport.

В конце матча Малиновский заработал пенальти, который не реализовал Луис Муриэль (удар отбил голкипер Интера Самир Ханданович). Также он стал пятым лучшим игроком команды в этом поединке.

Аталанта благодаря ничьей на Джузеппе Меацца вырвалась на четвертую строчку в турнирной таблице Серии А, однако у Ромы матч в запасе против Ювентуса.