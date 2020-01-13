"Эрдоган забрал у меня все": легенда сборной Турции работает таксистом в США

Хакан Шукюр работает таксистом в США и раскритиковал Реджепа Эрдогана / EMPICS Sport

Хакан Шукюр рассказал о политических преследованиях со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана и его команды, из-за чего он сбежал в США, где работает в Uber.

"Сейчас я начал работать водителем Uber и продавать книги, ведь у меня не осталось никакого имущества – Эрдоган забрал все. Все мое имущество в Турции и других странах конфисковано, я остался без ничего. Эрдоган лишил меня не только состояния, но и свободы, возможности выразить свои мысли и работать", - сказал Шукюр в интервью Die Welt.

По словам футболиста, финансовые проблемы возникли у всех, кто хоть как-то связан с ним.

"Проблемы были не только у меня – едва ли не каждый, кто общался со мной, со временем сталкивался с финансовыми трудностями в Турции. Последние месяцы жизни там были очень сложными для меня и моей семьи", - добавил рекордсмен чемпионатов мира.

В конце Шукюр сделал обращение к Эрдогану.

"Я бы хотел попросить у Эрдогана лишь одного – вернитесь к демократии, справедливости и соблюдению прав человека. Будьте тем, кто интересуется проблемами простых людей. Станьте наконец тем президентом, в котором нуждается Турция", - заявил Шукюр.

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Стоит отметить, что отца экс-футболиста задержали в Турции и приговорили к тюремному заключению, однако позже наказание заменили на домашний арест из-за того, что у мужчины был выявлен рак.

Хакан Шукюр является рекордсменом чемпионатов мира. Его гол в ворота сборной Южной Кореи в матче за третье место на ЧМ-2002 стал самым быстрым в истории Мундиалей - игрок поразил ворота азиатов на 11-й секунде встречи. Также он становился обладателем Кубка УЕФА в составе Галатасарая в сезоне 1999/00. В финале "львы" обыграли лондонский Арсенал в серии пенальти.