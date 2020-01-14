Украинский футболист уехал в европейский чемпионат

Зураб Очигава перешел в Левадию / ФК Левадия

Левадия на своем официальном сайте сообщила о переходе украинского защитника Зураба Очигавы. Контракт рассчитан на 1 год.

В новой команде футболист будет выступать под 3-м номером. Последним клубом в карьере игрока была Ворскла, за которую он провел первую часть сезона 2019/20. В Полтаве Очигава не смог закрепиться, из-за чего клуб разорвал с ним контракт.

На протяжении своей карьеры защитник успел поиграть за Ильичевец, Динамо, Олимпик и СК Днепр-1.

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Левадия уже 5 сезонов подряд занимает вторую строчку в чемпионате Эстонии. В сезоне-2019 "золото" завоевала Флора. Третьим стал Нымме Калью, за который выступают украинцы Андрей Маркович и Владислав Хомутов, а возглавлял команду Роман Кожуховский. После окончания сезона украинский специалист покинул Нымме Калью и возглавил Курессаре.