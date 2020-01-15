Лунин официально перешел в новый клуб

Андрей Лунин стал игроков Овьедо / ФК Овьедо

Реал Овьедо на своем официальном сайте сообщил о полугодичной аренде украинского вратаря Андрея Лунина.

Украинец уже приступил к тренировкам с новой командой и может дебютировать завтра, 16 января, в матче против Альмерии, которая также хотела арендовать вратаря. Сейчас Овьедо находится на 17 строчке в турнирной таблице Сегунды, набрав 23 очка. От зоны вылета команду отделяет всего 1 пункт.

До этого Лунин, принадлежащий Реалу, также на правах аренды играл за Леганес и Вальядолид, однако в составе первых провел всего 6 матчей в сезоне 2018/19, за вторых - всего 2 игры в Кубке Испании в нынешней кампании.

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Голкипер является не единственным украинцем в испанской Сегунде. Роман Зозуля защищает цвета Альбасете, Сергей Мякушко выступает за Алькоркон, Орест Лебеденко - за Луго, а Евгений Подлепенец - за Депортиво.