УЕФА представил команду 2019 года - Роналду, Месси, 5 игроков Ливерпуля

УЕФА опубликовал команду 2019 года / Reuters

УЕФА на своем официальном сайте представил символическую сборную лучших игроков 2019 года. В ней нашлось место сразу пятерым футболистам победителя Лиги чемпионов - Ливерпуля.

Символическая сборная 2019 года:

Вратарь: Алиссон (Ливерпуль).

Защитники: Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнольд (все - Ливерпуль), Де Лигт (Ювентус).

Полузащитники: Де Йонг (Барселона), Де Брюйне (Манчестер Сити).

Нападающие: Мане (Ливерпуль), Левандовски (Бавария), Роналду (Ювентус), Месси (Барселона).

Стоит отметить, что в команду года не попали такие звезды, как Неймар, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах и Антуан Гризманн.

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В феврале стартует плей-офф Лиги чемпионов. Самый большой ажиотаж вызывают противостояния Боруссия Д - ПСЖ, Челси - Бавария, Реал - Манчестер Сити и Атлетико - Ливерпуль.